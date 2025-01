Chieti, Dissesto. Rateizzazione degli importi dovuti all’Organismo straordinario di liquidazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:L’Organismo Straordinario di Liquidazione ha disposto la possibilità di rateizzare gli importi dovuti dai cittadini destinatari delle attività di accertamento per i tributi comunali, disponendo la dilazione per gli importi superiori a 250 euro e previo versamento del 30 per cento del dovuto, entro e non oltre il 31 maggio 2025. Di seguito le modalità. “L’Osl sta effettuando attività di accertamento e/o invio di avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie, nonché di recupero di altre entrate comunali per le annualità di competenza – si legge nell’ultimo provvedimento adottato oggi e pubblicato sul sito del Comune nell’apposita sezione del sito – ; sono pervenute, sia pure informalmente, istanze dei contribuenti che, manifestando la volontà di procedere con i pagamenti, hanno richiesto la rateizzazione di tributi e di entrate extratributarie; è intenzione dell’OSL agevolare le condizioni che favoriscano l’effettiva realizzazione degli incassi anche attraverso una dilazione dei pagamenti in deroga al regolamento comunale sui rateizzi volta a coniugare l’esigenza immediata di incasso con la possibilità offerta al contribuente di provvedere al pagamento secondo i criteri di seguito riportati; una dilazione può consentire il superamento di momentanee difficoltà di adempiere all’obbligazione tributaria, preservare l’interesse pubblico nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 256, c. 6 del TUEL ed in ultimo attivare benefici ni termini di una più rapida riscossione delle entrate proprie dell’ente”. La dilazione sarà concessa: – per atti ricevuti dai contribuenti entro e non oltre il 28 febbraio 2025; – per importi superiori a 250 euro; – previo versamento del 30% dell’importo dovuto; – versamento del saldo, anche ni più soluzioni, entro e non oltre il 31.05.2025. L’istanza di richiesta di attivazione della sopra definita procedura di facilitazione deve essere trasmessa compilando l’apposito modulo predisposto dall’Osl e inviandolo all’indirizzo pec osl.chieti.riscossioni@pec.it oppure con raccomandata a mano al comune di Chieti ufficio protocollo secondo il fac-simile sottostante – I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario sul conto intestato a OSL comune di Chieti IBAN: IT90R0306915505100000046047Verbale della decisione e modulo sono allegati in calce alla notizia –

