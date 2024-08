Chieti, Eventi a Chieti, grandi nomi, l’estate chiude con Paola e Chiara. Parata di stelle e personaggi anche a Brecciarola e Chieti Scalo

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 9 agosto 2024 – Presentati stamani gli altri eventi previsti in città per l’estate 2024. Tre giorni di spettacoli e incontri a Brecciarola con l’evento Beauty on Stage che si terrà a Brecciarola dal 22 – 23 – 24 agosto, gran finale con gli eventi scalini e l’esibizione in città di Paola e Chiara per la Notte gialla del 14 settembre a Piazzale Marconi – precisa la nota online. Stamane la presentazione degli eventi con il vicesindaco Paolo De Cesare, Emanuele La Plebe, direttore di artistico degli eventi a Chieti Scalo, Fabio Sambenedetto, Samuele Costantini, Gianni Di Labio e Marcello Scurci per il comitato feste di Brecciarola – si apprende dal portale web ufficiale. “Presentiamo un’altra importante parte del cartellone degli eventi estivi che siamo riusciti ad allestire grazie anche a uno sponsor autorevole e importantissimo che è la Virgo Cosmetic di Milano e al suo direttore artistico Lorenzo Marchetti, a cui va il ringraziamento più grande, per aver finanziato interamente il cachet degli artisti che vedremo esibirsi in questi giorni nella parte bassa della città, sia a Brecciarola, sia per la Notte Gialla di Chieti Scalo e con la collaborazione piena del Comitato feste di Brecciarola, che anima tutta una serie di attività importanti per il quartiere e per la città intera e lo fa tutto l’anno – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Si comincia da Brecciarola dal 22 al 24 agosto con una kermesse animata da nomi dello spettacolo, della musica e della televisione, artisti italiani amati e seguiti non solo a livello nazionale e internazionale: Manini ,Aka 7even, Cristiano Malgioglio, i Jalisse, Antonino, Davide De Marinis , la Dolce vita, tanti presentatori come Filippo Roma delle Iene, Beppe Convertini, Fernando Proce, Jessica Brugali, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Valeria Marini e Wilma Goich, ma avremo anche Chiara Iezzi, Amedeo Goria, veramente tanti artisti e nella serata del 24 un ospite d’eccezione, Rocco Hunt, artista giovane, emergente che ha vinto anche il festival di Sanremo per le nuove proposte e che ormai è fra i maggiori protagonisti dell’estate e uno dei nomi capaci di riempire piazze e palazzetti – Grazie alla sinergia con il Comitato feste di Brecciarola abbiamo realizzato un cartellone di eventi veramente molto importante, li ringrazio per il ruolo che hanno avuto affinché tutto ciò si potesse concretizzare – Al contempo e grazie sempre a Virgo Cosmetic proporremo un gran calendario anche per quanto riguarda gli eventi scalini, grazie dunque a Emanuele La Plebe che ci supporta per la creazione della Notte gialla e anche per tutto il calendario degli eventi scalini che si sta componendo – aggiunge testualmente l’articolo online. Stiamo pensando anche a qualcosa per San Martino, presto avremo il programma completo – aggiunge testualmente l’articolo online. La grande novità è la Notte Gialla con Paola e Chiara, due artiste con origini teatine, un duo tornato di gran voga, che sta spopolando sia in tv e sia in tour e che dopo i successi di Sanremo e in vista dei nuovi progetti si esibiranno a Chieti, a piazzale Marconi, parte di città di cui sono originarie, questo il 14 settembre – Quest’anno l’isola pedonale sarà più ampia riempiremo questo eccezionale spazio di eventi e anche di shopping capace di dare respiro all’economia, intrattenere la città e attrarre il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sono certo che fra la tre giorni di Brecciarola e gli appuntamenti del settembre Scalino faremo vivere al meglio la nostra città favorendo turismo e commercio e coniugandoli al divertimento”.“Il Comitato di Brecciarola sta facendo tanto per la città e per animare il quartiere con iniziative interessanti e attrattive come la tre giorni del 22, 23 e 24 agosto – dicono Fabio Sanbenedetto, Samuele Costantini, Gianni Di Labio e Marcello Scurci – . Cominceremo già dal 21 agosto con le Brecciaroliadi, rassegna di giochi aperti a grandi e piccini che si chiuderà il 25 agosto – recita il testo pubblicato online. Investire sul territorio è importante e anche dargli voce con eventi come questi, ma anche interventi a favore della città per migliorare quelle che sono le condizioni di vita di questa parte di città alla quale saremo sempre vicini – precisa il comunicato. Per la festività patronale abbiamo cercato di mettere al centro anche tutta la popolazione di Brecciarola perché da sette anni siamo senza Chiesa e quindi ci teniamo tantissimo alla festa e faremo un concerto con la banda proprio davanti alla chiesa, accadrà alle 9 di mattina del 24 agosto e ci sarà come da tradizione la processione, ci saranno i fuochi e la sera lo spettacolo con Rocco Hunt, una mobilitazione che è il massimo per la nostra contrada, ma che è importante per la città intera”.“Tre anni fa abbiamo avuto la lungimiranza di creare un evento capace di coinvolgere la città e il commercio di Chieti Scalo, così è nata la Notte Gialla che quest’anno sarà davvero speciale – conclude Emanuele La Plebe – . Quest’anno vogliamo una risposta ancora più forte dai commercianti della parte bassa della città per creare un evento ancora più attrattivo – Abbiamo nel bagaglio i concerti di Ron, Nek e Morgan, abbiamo fatto tantissimo nonostante le condizioni economiche del Comune in dissesto e questo accade perché c’è una straordinaria sinergia a muovere gli eventi – aggiunge la nota pubblicata. Faremo tante cose, oltre alla Notte Gialla con Paola e Chiara ci saranno tanti altri eventi, senza tralasciare anche San Martino per cui stiamo pensando qualcosa di importante – si apprende dalla nota stampa. Notte gialla con: musica live, danza, teatro dialettale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci sarà anche la Notte gialla dello sport, il 13 settembre, creata con l’assessore Manuel Pantalone che sarà una festa a 360 gradi dello dello sport teatino con un gran gala finale con premiazioni e riconoscimenti – aggiunge la nota pubblicata. La Notte Gialla sarà più ampia, più di due km di strade chiuse, eventi per bimbi, dj set, laboratori, tantissime iniziative per vivere il settembre scalino come un evento della città ma sempre più aperto a tutto il comprensorio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it