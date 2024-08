Chieti, trasportino scambiato per spazzatura; gatto muore nel compattatore dei rifiuti

A Chieti, un tragico episodio ha suscitato grande tristezza tra i residenti: un gatto è stato accidentalmente gettato nel compattatore dei rifiuti, perdendo la vita. Il piccolo animale, che si trovava all’interno di un trasportino, è stato probabilmente scambiato per spazzatura e, senza che nessuno si accorgesse della sua presenza, è stato introdotto nella macchina compattatrice.

Forrest (questo il nome del gatto) si trovava nel trasportino in attesa di una visita dal veterinario. La sua padrona, che doveva far visitare più di un micio, lo aveva lasciato momentaneamente su una panchina vicino ai bidoni della spazzatura mentre entrava dal veterinario con gli altri gatti. In un tragico errore, il trasportino è stato raccolto insieme ai rifiuti e gettato nel compattatore, dove Forrest ha purtroppo trovato la morte.

Il compattatore, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, ha causato la morte del gatto, lasciando sgomenti coloro che sono venuti a conoscenza dell’accaduto. L’episodio ha colpito profondamente la comunità di Chieti, che esprime velatamente il proprio dispiacere per la triste fine dell’animale.

Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento restano ancora da chiarire, ma il fatto ha sollevato una riflessione sull’importanza di prestare attenzione durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.

La Formula Ambiente, la società responsabile della raccolta rifiuti, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Ci scusiamo infinitamente con la padrona, siamo basiti e addolorati.” Questo tragico fatto ha scosso il quartiere e ha portato a esprimere un senso di tristezza e riflessione tra i cittadini, che si uniscono (unitamente alla nostra redazione) nel cordoglio per la perdita del piccolo Forrest.