Chieti, Il patron Di Matteo ricevuto dal sindaco e dall’assessore Pantalone

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 22 luglio 2024 – Visita di cortesia al sindaco nella mattinata di oggi da parte del nuovo patron del Chieti Nicola Di Matteo, subentrato in questi giorni all’imprenditore torinese Ettore Serra alla presidenza della società. L’imprenditore campano, accompagnato dal nuovo direttore generale del Chieti, Adelmo Berardo – È stato ricevuto dal primo cittadino Diego Ferrara, con l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – “Abbiamo parlato del futuro della squadra e di quanto sia importante per la città e per le istituzioni cittadine un progetto capace di riportarla a livelli che i nostri colori meritano – così il sindaco e l’assessore – . A Di Matteo abbiamo augurato un sincero e sentito buon lavoro per l’attività che lo aspetta dentro e fuori dal campo, ma siamo rimasti positivamente colpiti dall’entusiasmo e dalla tenacia delle azioni che il nuovo presidente ha dichiarato di voler concretizzare – si apprende dalla nota stampa. Il Comune starà accanto alla compagine societaria e sportiva come ha sempre fatto fino a oggi e nelle proprie possibilità, agevolando l’obiettivo comune di scalare la classifica e conquistare vette maggiori, il tutto nella consapevolezza delle possibilità di un ente in dissesto, che sta cercando di risollevare Chieti in uno dei periodi più complessi della sua storia”.

