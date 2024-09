Chieti, Iniziati i lavori al campo Celdit da parte del gestore River Chieti 65

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 7 settembre 2024 – Iniziati stamani al campo Celdit i lavori di sistemazione del manto erboso a cura della società di gestione River Chieti 65. Stamane il sopralluogo dell’assessore allo Sport Manuel Pantalone con il presidente Mario Bassi e la ditta esecutrice – Si lavora al manto erboso, ma non solo a quello – recita il testo pubblicato online. “Questi interventi consentiranno alla struttura di essere funzionale e pronta per la nuova stagione visto che da poco è arrivata anche l’omologazione in deroga per garantire la piena funzionalità – spiega l’assessore Pantalone – . Ad operare è il gestore, che alla fine degli interventi ci relazionerà su tutti i lavori, il River è una realtà importante che conta oltre 300 tesserati ed è anche una risorsa per la città per il grande lavoro che fa con la compagine giovanile – si apprende dalla nota stampa. I lavori, partiti oggi, riguarderanno la sistemazione del manto e l’esecuzione di ulteriori migliorie che interesseranno l’intera struttura sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Gli interventi, che avranno una durata di circa due settimane, puntano a migliorare l’efficienza e la funzionalità del campo, garantendo al contempo una maggiore fruibilità per i cittadini e le associazioni sportive che ne fanno uso – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che questi miglioramenti contribuiranno a potenziare l’offerta sportiva e il benessere della nostra comunità, ringraziamo tutti coloro che collaborano con noi a questa importante iniziativa”.

