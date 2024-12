Chieti, Interventi di potatura e messa in sicurezza sulle alberature di via Campobasso

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 20 dicembre 2024 – Diverse alberature di via Campobasso nei prossimi giorni saranno rimosse perché pericolose per la pubblica incolumità. La ditta incaricata agirà subito, per poter agire in assoluta sicurezza, vista la vicinanza degli alberi alla scuola primaria del Villaggio Celdit. “Si tratta di un’azione di monitoraggio che portiamo avanti da anni a tutela della pubblica incolumità – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – . Interveniamo subito, approfittando della chiusura delle scuole per Natale, perché è indispensabile eliminare ogni potenziale pericolo per la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Una volta rimosse le alberature, sono 15 quelle che hanno la classe di maggiore pericolosità perché a rischio crollo, faremo subito eliminare anche i polloni, le basi, in modo da poterle sostituire immediatamente, come stiamo facendo con tutti gli esemplari che è necessario rimuovere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invece sono 16 le piante che saranno potate, in modo che possano sia crescere più rigogliose, sia non essere di intralcio alla visibilità stradale o alle abitazioni intorno”.

