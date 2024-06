Chieti, L’assessore Pantalone su San’Anna

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 12 giugno 2024 – Campo di Sant’Anna, nuova delibera della Giunta sul riaccertamento dei residui, l’atto mette in condizioni l’Ente di agire non appena le somme ministeriali sulla riqualificazione dell’impianto saranno erogate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con questo atto di riaccertamento dei residui relativamente al campo di Sant’Anna siamo andati a riportare la somma del finanziamento, pari a circa 700.000 euro il 70 per cento di cui da Sport e Salute, Spa che agisce per conto del Dipartimento sport Presidenza del Consiglio dei Ministri e il restante da parte del Chieti FC, sul bilancio in essere, in modo da essere pronti per la partenza dei lavori – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Da Sport e Salute abbiamo avuto notizie che si procederà a breve con l’erogazione delle risorse, abbiamo rimandato loro anche la documentazione sui flussi economici in modo che, prodotto anche questo atto di Giunta, saremo pronti a procedere in tempi stretti con il cantiere non appena riceveremo le somme, avendo già esperito la procedura di gara”.

