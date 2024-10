Chieti, L’assessore Pantalone sul Celdit e San’Anna: “Buone notizie dalla visita degli ispettori, entrambi i campi saranno omologati”.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 10 ottobre 2024 – “Omologato subito il campo di Sant’Anna, la prossima settimana l’omologa riguarderà anche quello del Celdit, lieto fine dopo la visita degli ispettori federali venuti a monitorare la situazione dei due impianti”, annuncia l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Per il Sant’Anna l’omologa sarà vigente già da questa domenica, va atteso invece l’inizio della prossima settimana per il campo del Celdit, dove il gestore sta definendo gli interventi di aggiustamento del manto erboso nei pressi delle porte – si apprende dalla nota stampa. Eravamo certi di questa risposta, perché i nostri uffici hanno fatto tutto ciò che dovevano perché entrambi i campi potessero essere pronti ad accogliere le sfide in pieno rispetto di regole e parametri e in linea con la grande attività che li riguarderà con il calendario di Chieti Città Europea dello Sport 2025. Sul Celdit, come detto, ci sono ancora alcune attività manutentive in corso, il Sant’Anna sarà presto oggetto di un’importante riqualificazione promossa da Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio e Chieti FC, che riconsegnerà alla città un altro spazio per fare sport pienamente in regola e al Comune una struttura di qualità da annoverare al suo patrimonio”.

