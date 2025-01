Chieti, Marrucino gremito per Futuri possibili e la lectio della Boschetti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 28 gennaio 2025 – Lectio interattiva eccezionale quella che stamane ha coinvolto centinaia di studenti al Teatro Marrucino, grazie all’esperienza e al carisma di Valentina Boschetto Doorly, “futurologa”, manager per l’innovazione ed ospitalità, saggista e futurologa, che ha guidato un intervento dinamico sui temi più rilevanti per il futuro dei giovani coinvolgendoli sul palco, tra cui il passaggio scuola-lavoro, l’apprendimento continuo e la resilienza e, fondamentale, la ricerca di lavoro contestualizzata allo scenario di partenza, cioè quello abruzzese – Un incontro reso possibile da Futuri Possibili, evento conclusivo del progetto Abruzzo Giovani, che unisce Comune di Chieti, Regione, Confartigianato Chieti-L’Aquila, associazione Erga Omnes e Informagiovani – “Siamo estremamente orgogliosi del percorso intrapreso con il nostro progetto finanziato nell’ambito di Abruzzo Giovani e del modo in cui questo abbia trovato il suo compimento nell’evento Futuri Possibili – così l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone – . Questo importante momento di chiusura rappresenta non solo il coronamento di un lavoro intenso e appassionato, ma anche un punto di partenza per continuare a costruire opportunità concrete per i nostri giovani – precisa il comunicato. Grazie ai laboratori che hanno coinvolto 400 studenti dell’Istituto Industriale Luigi di Savoia, siamo riusciti a concentrarci su un tema fondamentale come il bilancio delle competenze, fornendo ai ragazzi strumenti concreti per compiere scelte consapevoli e informate riguardo al loro futuro, sia in ambito accademico che professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Aiutarli a comprendere le proprie capacità, identificare le proprie attitudini e mettere a fuoco i propri obiettivi è un investimento prezioso per il loro successo e per il benessere della nostra comunità. Voglio ringraziare di cuore tutti i partner che hanno reso possibile questo importante progetto – recita il testo pubblicato online. Un sentito ringraziamento va al nostro Informagiovani, alla Confartigianato Chieti-L’Aquila, all’associazione Erga Omnes e naturalmente all’Istituto Industriale Luigi di Savoia, che ha collaborato con grande impegno e sensibilità. Non posso non sottolineare anche il ruolo centrale svolto dai nostri uffici comunali, che con professionalità e dedizione hanno sostenuto ogni fase del progetto – Questa sinergia tra istituzioni, associazioni e scuola rappresenta un modello virtuoso di collaborazione che ha permesso di mettere i giovani al centro, valorizzando il loro potenziale e preparandoli ad affrontare con competenza e determinazione le sfide del futuro – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro obiettivo rimane quello di creare percorsi che possano accompagnarli verso una crescita personale e professionale, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. È così che costruiamo, insieme, i futuri possibili per le nuove generazioni”.

