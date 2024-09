Chieti, Mensa, informazioni e tutorial. Si riparte lunedì 23 settembre

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Come annunciato e come l’Amministrazione si era impegnata a fare, ripartirà lunedì 23 settembre il servizio di refezione scolastica, contemporaneamente al tempo pieno, siamo lieti che ciò sia accaduto e restiamo a disposizione della città per supporto e informazioni”, dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – aggiunge testualmente l’articolo online. Ecco tutto quello che c’è da sapere nel tutorial con uno speciale assistente: Clicca e guarda il videoIscrizioni – Sono già aperte e si procederà tramite App, come indica il tutorial. Tariffe – Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente le tariffe sono state adeguate mantenendole competitive e sensibili alle condizioni economiche delle famiglie, variano in base all’ISEE, con il pasto più accessibile a 50 centesimi e fino a 7 euro per la fascia di reddito più alta e non residenti. Supporto all’utenza – viene evidenziato sul sito web. Gli uffici della Pubblica Istruzione e il punto digitale nell’atrio dell’anagrafe comunale sono disponibili per assistenza e informazioni – aggiunge la nota pubblicata. In collaborazione con Chieti Solidale, stiamo anche organizzando il servizio di pre e post scuola per supportare le famiglie nella piena ripresa delle attività scolastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pre e post scuola – si apprende dal portale web ufficiale. In collaborazione con Chieti Solidale si comunica , infine, che è pienamente operativo il servizio di pre e post scuola, per offrire un ulteriore supporto alle famiglie e favorire la piena ripresa delle attività scolastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il menù. La qualità dei pasti è la priorità dell’Amministrazione, dopo la ripartenza del servizio – recita il testo pubblicato online. Il gestore si è impegnato a elevare ancora di più la qualità dei pasti, inserendo elementi ulteriori, come un piccolo dessert durante la settimana e ad arricchire il menù, sempre in base a parametri come chilometro zero e stagionalità. Sempre massima attenzione sarà data alle diete speciali e alla funzione informativa legata ai pasti.

