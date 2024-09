Chieti, Mensa scolastica. Via libera dalla Giunta agli atti necessari, la parola passa ora al Consiglio.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 6 settembre 2024 – Approvata dalla Giunta la delibera sulla mensa scolastica con il piano tariffario imposto dal dissesto – Atteso il via libera del Consiglio comunale per la riattivazione del servizio già da settembre – si apprende dalla nota stampa. Già possibili le preiscrizioni e la richiesta del servizio di pre e post scuola di cui si occuperà Chieti Solidale – “Come preannunciato, siamo impegnati a garantire l’avvio del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali a partire da settembre, rispettando le esigenze delle famiglie e degli istituti scolastici, sentiti di frequente in queste ultime settimane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nonostante la gara per la gestione del servizio, affidata all’AreaCom, non sia ancora conclusa, abbiamo predisposto tutti gli atti necessari ad assicurarlo finché non sarà individuato un nuovo gestore – dichiara Teresa Giammarino, assessora alla Pubblica Istruzione e Mensa – . Il Consiglio comunale è otra chiamato a esprimersi definitivamente per permettere l’avvio del servizio previsto per il 23 settembre, in concomitanza con l’inizio del tempo pieno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. In previsione del nuovo anno scolastico sono intanto già aperte le pre-iscrizioni alla mensa, garantendo operatività dal primo giorno – A causa delle difficoltà economiche dell’Ente, è stato necessario adeguare le tariffe, mantenendole competitive e sensibili alle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto quelle più fragili e in difficoltà. Gli importi variano in base all’ISEE, con il pasto più accessibile a 50 centesimi e fino a 6,90 euro per la fascia più alta, con abbuoni per i secondi figli, pasti a 7 euro per i non residenti – Mensa gratuita per utenti ricompresi nella casistica della legge 104 art. 3, sia che si tratti di residenti che di non residenti. La pre-iscrizione alla mensa deve essere effettuata tramite l’app SmartPA Chieti, che assicura unanprocedura chiara e veloce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli uffici della Pubblica Istruzione e il punto digitale pisto nella sede comunale di Corso Marrucino 81, nell’atrio dell’anagrafe, sono disponibili per assistenza e informazioni – aggiunge la nota pubblicata. In collaborazione con Chieti Solidale, stiamo anche organizzando il servizio di pre e post scuola per supportare le famiglie nella piena ripresa delle attività scolastiche”.

