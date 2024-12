Chieti, Pagamento IMU oltre la scadenza, modalità per il calcolo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Scaduto il termine per il versamento del saldo IMU 2024, si comunica a chi non ha adempiuto entro il termine di legge che il versamento dovrà essere effettuato con ravvedimento operoso, calcolato nel seguente modo: – ⁠ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,083% per ogni giorno di ritardo; – ⁠ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,25%; – ⁠ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,38%; – ⁠ ⁠ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,12%. Occorre inoltre calcolare gli interessi maturati al tasso legale vigente dalla data del 16/12/2024 a quella di effettivo pagamento, indicando con una crocetta sul modello F24 l’avvenuto ravvedimento – recita il testo pubblicato online. Nel link tutte le altre informazioni: clicca e leggi

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it