Chieti, Parcheggi, buoni i primi report della gestione interna

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti 23 agosto 2024 – È positivo il primo bilancio per la gestione interna dei parcheggi, tornata al Comune dopo il fallimento di Teateservizi – “Da maggio a oggi ammonta a 314.182 euro l’introito derivante dall’utilizzo dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale, una cifra importante, che ripaga della premura con cui, pur condizionati dal dissesto, abbiamo scelto di reinternalizzare il servizio per assicurare introiti e continuità – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli – . Dal 16 aprile il Comune ha ripreso in carico il servizio relativo alla sosta pubblica a causa del fallimento di Teateservizi, un’operazione complessa, sia perché andava assicurato il funzionamento degli stalli a pagamento, sia per la gestione stessa che l’Ente aveva delegato alla partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. Ebbene, questi risultati ci ripagano della scelta condivisa con la struttura tutta, a partire dal dirigente del servizio, che, seppur complessa, ci ha consentito di assicurare alla città il controllo e la gestione della sosta, nonché il mantenimento delle maestranze che se ne erano occupate, divenute interinali, come quelle del cimitero – L’andamento nei quattro mesi rivela un trend positivo, a fine maggio gli introiti hanno superato i 114.000 euro, oltre i 76.000 sono rimasti a giugno e luglio e fino a ieri la quota di agosto era di circa 47.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Quasi la metà degli importi arriva dai parcometri, ma è oltre il 35 per cento quella derivante dagli abbonamenti, che chi vive e lavora in città sceglie di fare – si apprende dalla nota stampa. Corre l’obbligo di ringraziare il servizio parcheggi del Comune e la struttura che si è fatta carico di questa gestione, nonché gli addetti ai quali, con la formula scelta, siamo riusciti a restituire lavoro e dignità, un fattore che ci ha molto motivato dopo la fine della nostra partecipata – Per il futuro siamo proiettati sempre più concretamente all’ampliamento degli stalli per coprire il fabbisogno della città, cosa che avverrà quando il parcheggio di via Ciampoli, quello di piazza Carafa saranno ultimati, nonché quando anche quello della rigenerata piazza Garibaldi sarà realtà e sarà riassicurata la funzionalità del terminal, dove oggi sono in corso i lavori”.

