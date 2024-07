Chieti, Polveri gialle in Via Custoza, il tavolo tecnico indagherà sulle cause e vara una lista di comportamenti precauzionali nell’area interessata

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 25 luglio 2024 – Nella mattinata di oggi si è svolta la prima riunione del tavolo tecnico sulla situazione ambientale dell’area di via Custoza – Presenti alla riunione, richiesta dall’Amministrazione a fronte della relazione Arta sulla zona di Chieti Scalo, il sindaco Diego Ferrara con gli assessori ad Ambiente e Sanità Chiara Zappalorto e Fabio Stella, la presidente della Commissione consiliare sanità Gabriella Ianiro, per la Direzione Ambiente della Regione Abruzzo Enzo De Vincentiis e Fabio Pizzica le dottoresse Ada Mammarella e Tania Garzarella del Dipartimento di Prevenzione della Asl 2, il direttore del Distretto di Chieti dell’Arta Abruzzo Roberto Cocco, con i funzionari di competenza e la comandante della Polizia Locale Donatella Di Giovanni – aggiunge la nota pubblicata. “Il nostro intento era quello di analizzare i dati emersi dal monitoraggio Arta che come Comune abbiamo agevolato, supportando il comitato cittadino nella richiesta, insieme a quello di condividere azioni e provvedimenti volti alla tutela della pubblica incolumità e dell’ambiente della zona di Chieti Scalo, al centro delle rilevazioni fatte da Arta da dicembre – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e gli assessori Zappalorto e Stella e la consigliera Ianiro – . Priorità ora è identificare fonte e cause della presenza di polveri gialle su tre dei cinque punti di rilevamento, cosa che saranno gli enti preposti a tale tipo di azione di monitoraggio a effettuare, ognuno per le proprie competenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Faremo anche una mappatura del luogo per capire quante attività sono ricomprese nel perimetro interessato dalle polveri – precisa la nota online. Bisognerà anche capire quali sono le possibili conseguenze dell’esposizione da parte di persone, cose e vegetazione, vista la presenza di ferro, zinco, manganese, cromo e piombo, cosa che va accertata con un eventuale approfondimento di natura sanitaria, una volta indagate le cause – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I tempi delle diverse azioni saranno veloci, ma, in attesa di avere un quadro più chiaro e approfondito, insieme alla Asl 2 abbiamo stilato una sorta di decalogo igienico-sanitario, una lista di consigli rivolti alla popolazione e alle attività a scopo precauzionale, per attenuare eventuali rischi derivanti dal consumo e il contatto con i prodotti alimentari esposti, ossia ortaggi, frutta e piante presenti nella zona – si legge sul sito web ufficiale. Prima raccomandazione per residenti e frequentatori è mantenere pulite il più possibile le aree di pertinenza delle proprie abitazioni e attività, nonché gli arredi e le superfici esterne, cercando di evitare il contatto diretto con le polveri; a tal fine si raccomanda anche di lavare accuratamente la frutta e la verdura di produzione propria o proveniente dall’area che ha come epicentro via Custoza e un raggio di 200 metri intorno, prima del consumo e di lavare accuratamente le mani – precisa la nota online. Siamo sempre stati accanto ai cittadini e faremo il possibile per tutelarli, adottando i provvedimenti richiesti e promuovendo le azioni che fino a oggi non sono state portate avanti perché venga assicurata la vivibilità della zona e monitorati costantemente i parametri ambientali relativi”.

