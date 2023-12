Chieti, Presepe vivente, la manifestazione non si terrà

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 29 dicembre 2023 – La rappresentazione del Presepe vivente dell’associazione Teate Nostra non si terrà a causa di un grave lutto che ha colpito il motore organizzativo della natività. L’improvvisa scomparsa del socio Paolo La Rovere ha fortemente toccato tutti i componenti l’associazione, che unanimemente hanno deciso di sopprassedere, comunicandolo all’Amministrazione, che ha riconosciuto patrocinio e co-organizzazione all’evento previsto come da tradizione il 6 gennaio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Rispettiamo la scelta del motore organizzativo di questo atteso evento – commentano il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco Paolo de Cesare – , ci stringiamo al loro dolore e a quello della famiglia di Paolo La Rovere, fondatore, socio e promotore dell’associazione e del Presepe, venuto a mancare in modo improvviso in questi giorni di festa e anche di preparazione alla manifestazione che ci sarebbe stata per l’Epifania – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme abbiamo cercato di capire come affrontare la situazione e cosa fare, ma la decisione di fermarsi è arrivata dall’unanimità dei soci di Teate Nostra, oltre che da tutto il motore organizzativo e non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto – Sicuramente è una grande dimostrazione di affetto nei confronti del compianto, che accogliamo, conoscendo bene la coralità che sta dietro l’organizzazione e considerando anche il valore storico e anche simbolico della nostra Natività, che insieme ai riti e agli altri eventi che si svolgono a Chieti è sicuramente uno degli appuntamenti più identitari e complessi da realizzare, visto che prende vita su tutto il territorio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che si troverà, insieme al direttore organizzativo dell’associazione Annalucia Tacconelli, con la quale siamo costantemente in contatto, sia con assessorato e sia con gli uffici comunali della Cultura, un modo per dare alla città un evento importante per qualità e contenuto e in grado anche di tributare alla memoria del socio scomparso un ricordo fatto di passione e presenza”.

