Chieti, Riconsegnate al Comune le chiavi dell’impianto di Filippone

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 13 agosto 2024 – “Nella giornata di ieri siamo materialmente tornati in possesso delle chiavi dell’impianto sportivo di Filippone, consegnate al nostro dirigente Carlo Di Gregorio e l’istruttore tecnico del servizio Domenico Amoia – si apprende dal portale web ufficiale. Partiranno ora le verifiche di rito perché possa essere rimesso a gara e tornare fruibile”, annuncia l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una verifica doverosa, anche per accertare, dovendo trovare un nuovo gestore, che non ci siano situazioni che possano dare vita anche eventuali nostre richieste di danni, qualora fossero riscontrati rimozioni di strutture che invece da contratto di concessione dovevano restare all’Ente, come il campo da padel esterno che dove va restare al Comune, con l’avvocatura capiremo come agire per rimettere a gara l’impianto in tempi strettissimi”.

