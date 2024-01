Chieti, SCRUTATORI, AL VIA LE DOMANDE, C’È TEMPO FINO ALL’8 FEBBRAIO

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

COMUNE DI CHIETI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE Premesso che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 19/10/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali e ad indire le elezioni per il giorno 10 marzo 2024 per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l'articolo online. Visto l'art. 6 della Legge 8 marzo 1989 n. 95 così come modificato dalla Legge 270/2005 (art.9 comma 4) e successivamente dalla Legge 22/2006 (art.3 quinquies); Preso atto dell'efficacia in data 27/01/2018 della Delibera del Consiglio Comunale n. 348 del 20/12/2017 con oggetto "Regolamento della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori"; INFORMA la cittadinanza che in occasione delle Elezioni Regionali del 10 marzo 2024, questa Commissione Elettorale Comunale nominerà il numero necessario degli scrutatori scegliendoli tra i cittadini iscritti nell'apposito Albo (approvato dalla Commissione il 16/01/2024 e aggiornato alle domande presentate fino al 30/11/2023) che avranno manifestato interesse a ricoprire tale incarico – recita il testo pubblicato online. Le domande di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2024 compilando l'apposito modello con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: – in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti – c.so Marrucino 81 vi e-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it Chieti, 16/01/2024 La Commissione Elettorale

