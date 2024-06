Chieti, Sì della Giunta a diverse azioni per potenziare e rimodulare i parcheggi in città.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 11 giugno 2024 – Sì della Giunta alla rimodulazione dei parcheggi in alcune zone della città. Una scelta finalizzata a promuovere il migliore utilizzo dei parcheggi presenti sul territorio e favorire il ricambio degli stalli – precisa la nota online. I provvedimenti sono immediatamente efficaci – precisa il comunicato. “Un atto che abbiamo predisposto con lo scopo di incentivare l’uso dei posti auto a raso situati nel parcheggio multipiano di Via Papa Giovanni XXIII e l’accesso al centro storico da via Armellini, Largo Cremonesi, Largo Moricorvo, che abbiamo riqualificato attingendo ai finanziamenti POR/FESR 2014/2020 (Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile”. Azione 6.7.1.) – illustrano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – . Non solo, lo scopo è quello anche di incentivare una maggiore rotazione dell’utilizzo degli stalli a raso nella città e, al contempo, potenziare gli introiti derivanti dalla sosta, viste le condizioni di dissesto finanziario dell’ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A tale scopo il provvedimento prevede diverse azioni: – in primis con l’approvazione di una nuova tariffe relativa ai soli parcheggi a raso del Multipiano di Via Papa Giovanni, per cui abbiamo previsto un abbonamento settimanale h 24 per un ammontare di 15 euro; – la delibera stabilisce inoltre l’istituzione di 38 stalli a pagamento in Piazza Carafa, questo al fine di riequilibrare il numero di stalli che nel tempo sono stati sottratti al pagamento (Piazza G. Marconi, Viale Abruzzo); – la modifica degli stalli in Piazza Valignani, con l’istituzione di n.3 stalli a pagamento e n. 2 stalli di carico a scarico; – nonché la modifica delle tariffe relative ai parcheggi a raso di Strada dell’acquedotto (Via Montello) nel seguente modo: 1 euro ogni ora di sosta con un minimo di 50 centesimi, corrispondente a 30 minuti tutti i giorni esclusi i festivi e 2,50 euro come tariffa giornaliera dalle ore 8.00 alle 20.00 tutti i giorni esclusi i festivi; – l’eliminazione di uno stallo a pagamento in Via Vezio Marcello, al fine di migliorare l’accessibilità specie dell’utenza con disabilità alle attività commerciali presenti in loco; – l’eliminazione della sosta gratuita per i veicoli a completa trazione elettrica e ibrida con fattore C02

