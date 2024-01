Chieti, Sindaco e assessore Pantalone su Servizio civile universale

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 16 gennaio 2024 – Saranno potenziate le forze del Servizio civile universale che dal mese di maggio vedranno arrivare in servizio 13 nuove risorse, a fronte dell’autorizzazione della richiesta del Comune sul bando del 2023. Gli 11 gli operatori saranno dislocati 2 all’assistenza, 2 al Centro aggregativo giovanile, 5 nel settore Turismo, Cultura e Digitale, 1 all’Informagiovani e 3 all’Ambiente – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo voluto replicare la positiva esperienza già fatta coinvolgendo altri giovani – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – . Si tratta di un’opportunità utile per l’Ente che è in debito di personale ed è formativa per i ragazzi, perché consente di avere un supporto su alcuni servizi e progetti importanti che riguardano vari settori del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo avuto una bella risposta sul bando nazionale del Servizio civile con tante adesioni, cosa che porta anche a Chieti la possibilità di fare un’esperienza nuova altamente qualificante per i ragazzi, che potranno capire come si muove la macchina amministrativa facendone parte e formandosi a contatto con i cittadini-utenti e una realtà di servizi sensibili, visto che queste “forze speciali” andranno a svolgere attività nel sociale e negli ambiti cultura, ambiente, innovazione tecnologica – Il servizio ha una durata che varia da 8 mesi a un anno e prevede un rimborso spese mensile coperto con i fondi ministeriali – aggiunge la nota pubblicata. Ci prepariamo ad accogliere i ragazzi risultati idonei per maggio augurandoci che l’esperienza a servizio del Comune di Chieti possa essere un buon viatico per il loro futuro”. ì

