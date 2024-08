Chieti, Sindaco e assessore Rispoli su mobilità sostenibile

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 13 agosto 2024 – “Come prevedibile il progetto di bike sharing messo in campo con Tua e la società di gestione Vaimoo attivo dal 5 agosto scorso, sta dimostrando tutto il suo potenziale: le bici vengono affittate e utilizzate sulle 18 stazioni cittadine perché tanti sono i vantaggi anche economici legati al progetto – Ma vogliamo fare un appello all’utenza e cittadini tutti sul rispetto e la conoscenza delle regole, circa l’utilizzo e soprattutto in merito alla circolazione dolce con questi e altri mezzi come i monopattini, affinché vengano rispettati anche i pedoni”, cosi il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – aggiunge la nota pubblicata. “Le bici possono essere prese in una delle 18 stazioni presenti in città e utilizzate anche per più tappe, cioè senza riconsegna, dopodiché o si riportano a una delle stazioni concludendo il percorso, oppure si lasciano in sicurezza, documentando la posizione tramite app, perché sono tutte geolocalizzabili attraverso il Gps – spiegano sindaco e assessore – in maniera tale che la ditta possa caricarle quando effettua un giro di ricognizione e recupero dei mezzi – Con questo vogliamo rassicurare tutti quanti i concittadini che ci hanno mandato segnalazioni sulla presenza di biciclette fuori dalle stazioni, ovviamente i mezzi devono essere trattati nel migliore dei modi quindi non possono essere danneggiati anche perché si può risalire agli utilizzatori – precisa il comunicato. Vanno poi usate con il pieno rispetto delle regole stradali, cosa che vale anche per i monopattini, specie nei centri urbani – Secondo il report ACI-ISTAT, negli ultimi 2 anni i morti sui mezzi a due ruote di uso urbano sono aumentati del 77,8% per i monopattini elettrici e del 53,8% per le bici – precisa la nota online. Imprudenza, velocità eccessiva, disattenzione, difficoltà legate alle condizioni del traffico e del manto stradale, sono le cause di queste tragedie urbane – si apprende dalla nota stampa. Le statistiche sono spaventose come sono inaccettabili i 17.000 incidenti in un anno con le bici e circa 3.000 quelli con i monopattini, che hanno provocato 221 vittime e 19.500 feriti in tutta Italia con coinvolgimento di pedoni investiti – aggiunge la nota pubblicata. In attesa che il Governo vari il nuovo testo sulla sicurezza stradale che introdurrà una serie di regole e disposizioni per gli utilizzatori di monopattini e bici elettriche, sia di proprietà che in sharing, ci preme fare alcune raccomandazioni, spero condivise; la prima è di osservare scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica stradale, poi di moderare la velocità perché, essendo mezzi elettrici, non emettono rumori di preallarme e molti pedoni si accorgono del sopraggiungere del mezzo solo a pochi centimetri di distanza, non invadere i marciapiedi come sempre più spesso accade, e soprattutto non procedere MAI contromano né sulle strade né sulle isole pedonali – aggiunge la nota pubblicata. Pur essendo di buon senso, e quindi potenzialmente superflue, queste sono raccomandazioni da rafforzare, nell’intento di modificare in positivo il comportamento sociale a beneficio di tutti e per rendere anche il servizio di bike sharing completo ed efficiente”. Cliccando qui potrai avere tutte le informazioni sul servizio

