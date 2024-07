Chieti, Sindaco e assessore Rispoli su trasferimento consultorio Asl in piazza Carafa

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 11 luglio 2024 – Nella mattinata di oggi l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli con la struttura tecnica del Comune ha effettuato un sopralluogo nella palazzina di via Carafa con la Asl 2 per il trasferimento del consultorio ospitato oggi negli spazi della stazione ferroviaria – “Il trasferimento del consultorio alla palazzina di piazza Carafa è temporaneo e consentirà al cantiere del “Decoro urbano” che prevede, fra l’latro, la riqualificazione della piazza della Stazione dove ha sede il consultorio, di partire – spiegano il sindaco Diego Ferrara oggi impegnato con l’Assemblea dei sindaci ad Atessa e l’assessore Stefano Rispoli che ha effettuato il sopralluogo – . I tempi sono strettissimi, per questo agevoleremo tutto il lavoro di verifica tecnica e amministrativa per l’insediamento in piazza Carafa, tenuto conto che il piano dove si andrà a posizionarsi è il secondo, dove era insediata Teateservizi – A seguito del sopralluogo di oggi partirà la verifica degli adeguamenti necessari alla struttura sanitaria, a seguito dei quali avverrà il trasferimento del presidio di trasferirsi fino a nuova destinazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per Chieti Scalo, resta comunque in piedi la cessione del Peter Pan, dove il consultorio troverà la sede definitiva insieme ad altri servizi che potranno avere spazio nell’ex asilo riconvertito a casa di comunità e che diventerà il luogo più simile al distretto sanitario che a Chieti Scalo manca da quattro anni e che la nostra Amministrazione chiede a gran voce da allora – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo ulteriore passaggio, stiamo preparando un atto amministrativo che renderà più fluido e certo il trasferimento del bene alla Asl”.

