Chieti, Sindaco e assessore Stella su Piazza Carafa:

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 12 agosto 2024 – “Abbiamo ricevuto la segnalazione sul cantiere di piazza Carafa e già dato agli uffici competenti e alla Polizia Locale indicazioni sulle attività per sgomberarlo dei materiali di cantiere inutili e restituire decoro all’area, sono stati già effettuati dei sopralluoghi e a brevissimo saranno rimossi i rifiuti e ripulito il sedime”, dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Igiene Pubblica Fabio Stella – si apprende dal portale web ufficiale. “Già da tempo, facendo una ricognizione sulle aree di cantiere, avevamo in essere di intervenire a Piazza Carafa, la segnalazione ha trovato tutte le porte competenti aperte anche per questo – riprendono sindaco e assessore – . Vanno rimossi dei laterizi che appartenevano al cantiere e che non hanno ragio d’essere lì, perché gli interventi sono definiti, agli spazi a pian terreno mancano solo gli arredi interni – precisa il comunicato. Venerdì scorso c’è stato il sopralluogo della Polizia Locale per vagliare le attività da porre in essere: rimossi i rifiuti, si valuterà anche una sanificazione dell’area – si apprende dal portale web ufficiale. Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni che vengono effettuate, specie quelle che chiamano in causa direttamente gli uffici preposti ad agire, che invitiamo a contattare direttamente, anche per evitare che un’attività, magari già in corso, si trasformi in una denuncia mediatica che non risolve il problema”.

