Chieti, Tenco Ascolta, spostato al Marrucino causa maltempo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 19 agosto 2024 – A causa del cattivo tempo previsto per la giornata di domani, si svolgerà al chiuso lo spettacolo Tenco Ascolta, tappa del percorso che culmina nel Premio Tenco con esibizione anche di gruppi teatini con inizio alle 21.15. “La perturbazione prevista nelle prossime ore ci costringe a spostare al Marrucino l’evento di domani previsto in piazza San Giustino – annuncia il vicesindaco e assessore agli eventi Paolo De Cesare – . Abbiamo deciso, con l’organizzazione di mettere al sicuro l’evento dalla perturbazione prevista anche per domani per l’evento-tributo, “Tenco ascolta”, si possa tenere regolarmente – Si tratta di una rassegna che gira l’Italia e che culminerà a Sanremo con il Premio Tenco, sempre grazie alla sinergia con il Maestro Valori – Un libro in musica dedicato a una delle voci più struggenti della nostra canzone melodica, animata da tanti artisti, da Piji, cantautore romano poliedrico più volte presente al Premio Tenco e un autore, Sergio Sacchi, che ha scritto il libro dedicato al cantautore prematuramente scomparso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un evento reso possibile dal sostegno della Toto Holding, main sponsor della serata che si svolgerà nell’altro luogo di pregio della città”.

