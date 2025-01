Chieti, Torna il Mercatino nel centro storico.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 22 gennaio 2025 – Via libera della Giunta al Mercatino delle Curiosità 2025, rassegna fieristica che si svolgerà il prossimo finesettimana, sabato 25 e domenica 26 su Corso Marrucino – recita il testo pubblicato online. La rassegna conferma una sinergia con l’Associazione ANIAC Eventi Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Il weekend sarà dedicato a un evento che animerà il nostro centro storico e per l’intera comunità cittadina – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Si tratta di una manifestazione che abbiamo voluto fortemente sostenere, consapevoli del valore che iniziative come questa portano al tessuto economico, culturale e sociale del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il mercatino, dedicato all’artigianato, al modernariato, all’artigianato etnico e ai prodotti tipici, rappresenta un’occasione per dare visibilità ai nostri artigiani, creativi e hobbisti, contribuendo al tempo stesso a promuovere le eccellenze locali e a rendere il centro storico un luogo ancora più vivo e accogliente”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it