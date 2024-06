Chieti, Uso delle palestre scolastiche comunali in orari extra didattica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 giugno 2024 – Con la presente si ricorda che è operativa dal 27 luglio scorso la delibera di Giunta, nata dall’intesa con i Dirigenti degli Istituti comprensivi interessati che passa dal Comune direttamente alle scuole la gestione degli spazi e ogni aspetto relativo alla disciplina e all’utilizzo delle palestre in orario extra curriculare – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una scelta, quella di creare un filo diretto fra Asd sportive e Comprensivi scolastici, che varrà anche con la ripresa dell’anno scolastico, in un’ottica di razionalizzazione dei costi che consolida una pratica che abbiamo costruito insieme ai Comprensivi lo scorso anno – così l’assessore allo Sport e Pubblica Istruzione, Manuel Pantalone – . La nostra intenzione è quella di dare la maggiore fruibilità al patrimonio sportivo comunale, sia per la pratica dell’attività sportiva e sia perché venga assicurata una manutenzione costante alle palestre, che il Comune, a causa della procedura di dissesto, non può garantire, se non con costi maggiori – precisa il comunicato. C’è poi il fatto che oggi gli istituti sono artefici anche della disciplina sportiva, così come di ogni altro aspetto riguardante l’utilizzo dei luoghi sempre nel rispetto delle linee di indirizzo comunali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di una linea che sta dando buoni frutti e che rende maggiormente fruibili alle realtà del territorio tutti gli spazi, cosa che nell’anno di Chieti Città Europea dello Sport ci sembra sia uno strumento di promozione importante e da praticare”.

