Chieti, Verso l’affidamento dello Stadio del Baseball al Chieti Baseball per la stagione sportiva 2024/2025

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 9 dicembre 2024 – Il Comune di Chieti si appresta a formalizzare, nei prossimi giorni, l’affidamento dello Stadio del Baseball all’associazione sportiva Chieti Baseball per la stagione sportiva 2024/2025. Questa decisione permetterà di garantire continuità alle attività sportive e di avviare nel frattempo la procedura per il futuro affidamento pluriennale della struttura – La formalizzazione dell’affidamento è prevista nei prossimi giorni – precisa la nota online. “Lo Stadio del Baseball – affermano il sindaco Diego Ferrara e l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone – rappresenta un’eccellenza non solo per la città di Chieti, ma per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Si tratta infatti di un impianto unico nel suo genere nella regione, che merita di essere valorizzato e potenziato – riporta testualmente l’articolo online. Con questo affidamento vogliamo assicurarci che la struttura continui a essere operativa e che il Chieti Baseball possa proseguire le proprie attività senza interruzioni – aggiunge la nota pubblicata. L’Amministrazione comunale conferma che, in vista della futura gara per l’affidamento pluriennale, verranno definiti specifici interventi di riqualificazione, anche vista di Chieti 2025, tra cui il miglioramento delle tribune e delle altre aree dell’impianto – riporta testualmente l’articolo online. Tali interventi saranno parte integrante degli impegni richiesti al futuro gestore – La stagione sportiva 2024/2025 sarà un’opportunità per consolidare il ruolo dello Stadio del Baseball nella promozione dello sport cittadino e regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’impianto è un simbolo dell’eterogeneità della nostra rete di strutture sportive e del nostro impegno a sostenerne lo sviluppo e la qualità”.

