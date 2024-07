Chieti, Via Custoza, l’Amministrazione propone un tavolo tecnico per condividere provvedimenti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 25 luglio 2024 – L’Amministrazione comunale punta alla costituzione di un tavolo specifico sulla situazione ambientale dell’area di via Custoza – viene evidenziato sul sito web. A tale fine ha invitato la Direzione Ambiente della Regione Abruzzo, la ASL 2 Dipartimento di Prevenzione, l’Arta Abruzzo e la Polizia Municipale di Chieti a un incontro che si terrà il prossimo 31 luglio per analizzare i dati emersi dal monitoraggio Arta e condividere provvedimenti volti alla tutelare pubblica incolumità e ambiente della zona di Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. “Sulla situazione di una delle aree storicamente più ipotecate a livello ambientale per la presenza di insediamenti produttivi, abbiamo subito avviato un dialogo costruttivo con i cittadini residenti e con il comitato di Villa Bloc, che ha portato all’interessamento dell’Arta, affinché fossero fatte le analisi che la comunità reclamava da anni per accertare lo stato di inquinamento e salubrità dell’aria – spiegano il sindaco Diego Ferrara con gli assessori ad Ambiente e Salute Chiara Zappalorto e Fabio Stella – . Il monitoraggio da parte dell’Arta è stato effettuato dal primo dicembre 2023 mediante “deposimetri” di tipo bulk, che sul lungo periodo consentono di stimare la deposizione delle polveri totali e dei metalli per effetto della forza di gravità. Gli esiti, opportunamente inviati anche alla Procura, rilevano che in tre dei cinque deposimetri, quelli posizionati nelle abitazioni di alcuni residenti che hanno dato la propria disponibilità, si è riscontrata la presenza importante di polvere gialla, anche visibile a occhio nudo – riporta testualmente l’articolo online. Più pulita, invece, l’aria analizzata in altre aree di analisi, quella del giardino della parrocchia di Madonna delle Piane e il parcheggio della società 2i gas, non investite direttamente dal fenomeno delle polveri segnalato dal Comitato – aggiunge testualmente l’articolo online. Significativa la presenza del piombo in tutte e tre i campioni raccolti nelle abitazioni e del cromo in una sola di esse – La tutela della pubblica incolumità e quella di un ambiente storicamente oberato, ci hanno spinto a fare un ulteriore passo, perché vogliamo cambiare in meglio la situazione di via Custoza e delle vie limitrofe che da anni aspettano azioni positive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da qui l’idea di un tavolo che apriremo anche ai comitati che rappresentano i cittadini e con cui abbiamo avviato questo percorso perché vogliamo cambiare in meglio la situazione di via Custoza e delle vie limitrofe che da anni aspettano azioni positive”.

