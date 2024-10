Crisi idrica in Abruzzo: ulteriori chiusure a Chieti e Francavilla

La crisi idrica in Abruzzo continua a peggiorare, con nuove chiusure annunciate dall’ACA SpA per il periodo tra l’8 e il 15 ottobre 2024. I Comuni di Chieti, Pianella, Lettomanoppello e Francavilla al Mare sono tra i più colpiti, con interruzioni programmate per fronteggiare la riduzione delle risorse idriche.

Oggi (14 ottobre), a Chieti, il serbatoio della Civitella e quello di via Orsogna saranno chiusi dalle 15:00 alle 18:00, interessando rispettivamente il centro storico e Chieti Scalo.

Francavilla al Mare sarà interessata da due chiusure: il 15 ottobre, dalle 15:30 alle 19:00, e il 17 ottobre, dalle 17:00 fino a fine lavori, per consentire l’installazione di contatori di portata elettromagnetici presso il serbatoio comunale “Ponte Radio”. Le chiusure interesseranno diverse zone, tra cui San Franco, la Nazionale Adriatica e il Foro.

A Pianella, il serbatoio Velone sarà chiuso dalle 14:30 alle 18:00 del 14 ottobre a causa della riduzione di portata delle sorgenti e dell’aumento dei consumi. Anche a Lettomanoppello, il serbatoio “Calvario” subirà una chiusura dalle 22:00 del 14 ottobre alle 6:00 del 15 ottobre, con possibili ritardi nella ripresa del servizio nelle zone elevate.

Queste nuove interruzioni si sommano a quelle già riportate nel nostro articolo precedente, evidenziando come la situazione sia rimasta critica nonostante l’arrivo dell’autunno. La crisi idrica che aveva iniziato a colpire la regione durante l’estate persiste, aggravata dalla scarsità di risorse e dall’aumento dei consumi. Le difficoltà nell’erogazione dell’acqua sono ormai parte della quotidianità per migliaia di famiglie abruzzesi, con i social media inondati di proteste e segnalazioni.

Nella settimana precedente, l’ACA e la Sasi avevano già programmato una serie di chiusure idriche, interessando Comuni come Atri, Bucchianico e Spoltore. La turnazione continua a essere applicata in diversi comuni della regione, con chiusure notturne e diurne che, come indicato, potrebbero prolungarsi oltre gli orari previsti a causa delle difficoltà tecniche.