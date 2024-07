CIAOTICKETS NUOVO PARTNER TICKETING DELLA PESCARA CALCIO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Presentato questo pomeriggio, presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo, alla presenza del presidente della Delfino Pescara 1936 Daniele Sebastiani e l’Amministratore Delegato Ciaotickets Christian Del Granmastro, il nuovo accordo di partnership per la gestione esclusiva di tutti i servizi di biglietteria della Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online. Ciaotickets è una piattaforma italiana specializzata nella prenotazione e vendita di biglietti per eventi sportivi, di intrattenimento e spettacolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Offre un servizio di biglietteria automatizzata riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate italiana e sta scalando le classifiche del ticketing grazie a tantissimi punti vendita presenti sul territorio e la velocità del sistema On-Line – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Da sempre come Delfino Pescara cerchiamo di dare forza al territorio – le parole del presidente Daniele Sebastiani – Ciaotickets oltre ad essere un’azienda locale in grande espansione, si è dimostrata competitiva, organizzata sul territorio e ci ha trasmesso sin da subito la loro passione per questi colori – precisa la nota online. Siamo sicuri che con il loro entusiasmo e soprattutto un sistema di vendite competitivo, anche i nostri tifosi troveranno beneficio da questo accordo grazie alla facilitazione di vendite e la riduzione dei tempi di attesa“. “Inseguivamo il Pescara Calcio da molto tempo – le parole dell’Amministratore Delegato Unico Christian Del Granmastro – siamo entusiasti di questo accordo e siamo prontissimi a gestire il ticketing della squadra di riferimento della Città a partire dalla prossima campagna abbonamenti, che martedì salvo imprevisti vedrà l’inizio delle vendite – Come agenzia siamo in forte espansione grazie ai nostri investimenti, al nostro sistema di vendite, ma soprattutto grazie ai ragazzi che fanno parte del Team Ciaotickets e che quotidianamente si mettono a disposizione per l’organizzazione di eventi dando a ciascuno la stessa importanza – si legge sul sito web ufficiale. La vicinanza con la gente è il nostro punto di forza”.

