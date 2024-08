“Cinema sotto le stelle”, dall’8 agosto 12 film per l’edizione 2024. Le proiezioni alla scalinata di San Bernardino dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Saranno 12 i film che costituiranno il cartellone dell’edizione 2024 di Cinema sotto le stelle, la rassegna che ormai dal 2018 impreziosisce il programma culturale dell’estate dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La manifestazione ? stata presentata stamani nella sede comunale del capoluogo abruzzese dal sindaco Pierluigi Biondi e dal noto operatore del settore Marco Reato, che ha messo a disposizione le pellicole che saranno proiettate dall’8 al 13 e dal 16 al 21 agosto alla scalinata di San Bernardino, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.Su richiesta dell’amministrazione comunale, nell’ambito dei percorsi tesi a favorire sempre di pi? l’inclusione delle persone svantaggiate, i film saranno anche sottotitolati a beneficio dei non udenti.“Il Cinema sotto le stelle fa parte della storia della nostra citt? – ha affermato il sindaco Pierluigi Biondi, nel corso della presentazione – il filo conduttore dei film di quest’anno ? la famiglia – Trattandosi di una manifestazione che collega temporalmente i Cantieri dell’Immaginario alla Perdonanza celestiniana, abbiamo voluto fare in modo che anche in questo periodo di agosto le famiglie e le persone in generale, potessero continuare a frequentare e a contribuire alla rivitalizzazione del centro storico – recita il testo pubblicato online. L’offerta dei film in programma ? molto ampia e passa attraverso vari generi e per questo ringrazio sentitamente Marco Reato che, anche quest’anno, non ha voluto far mancare il suo apporto di elevato spessore”.“Confermiamo il nostro impegno con la citt? – ha dichiarato l’organizzatore, Marco Reato -. La rassegna cinematografica ? ormai un impegno fisso al quale tengo moltissimo, cos? come ci teneva mio pap? Aquino che ne ? stato l’ideatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”Questi i film in programma (inizieranno tutti alle 21):8 agosto 2024 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO9 agosto 2024 I PEGGIORI GIORNI10 agosto 2024 MRS. DOUBTFIRE11 agosto 2024 GRAZIE RAGAZZI12 agosto 2024 SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE13 agosto 2024 BIG HERO 616 agosto 2024 LA STORIA INFINITA17 agosto 2024 SICCITA’18 agosto 2024 CAMPIONI19 agosto 2024 JOJO RABBIT20 agosto 2024 CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT21 agosto 2024 JUMANJI

