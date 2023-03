Cipolletti: continua impegno sui malori improvvisi

- Advertisement -

– “La proiezione del 16 marzo di “Invisibili”, il docufilm di Paolo Cassina dedicato al fenomeno dei malori improvvisi, tenutasi nella Sala del Consiglio Provinciale di Chieti ha visto una grande partecipazione popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un sentito ringraziamento va, per la disponibilità, al presidente della Provincia di Chieti e, per l’adesione, alle istituzioni civili e militari locali nonchè a tutte le rappresentanze professionali ed associazioni convenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ampia partecipazione della cittadinanza conferma la valenza nazionale dell’iniziativa e la necessità di ristabilire canali di confronto nelle sedi istituzionali – precisa il comunicato. Nonostante alcune tematiche abbiano diviso la popolazione, durante la stagione pandemica, è tempo di tornare a confrontarsi ad ampio raggio, poichè solo il dialogo aumenta la consapevolezza ricomponendo inutili divisioni – precisa il comunicato. È evidente che, dopo gli incontri del 27 febbraio presso la sala del consiglio comunale di Pescara e del 16 marzo ultimo scorso a Chieti, siano necessari ulteriori spazi di riunione e confronto al fine di creare quel proficuo clima di concordia necessario ad una corretta analisi dei dati fattuali e ai doverosi e concreti interventi che la politica può fornire”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Marco Cipolletti – precisa il comunicato. (com/red)

