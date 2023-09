Cipolletti su proposta commissione denatalità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Depositata, nel corso della passata settimana, una proposta a firma del consigliere di Fratelli d’Italia Marco Cipolletti, sottoscritta e condivisa anche dal consigliere Luca De Renzis, relativa all’istituzione di una commissione speciale che abbia la finalità di indagare sul fenomeno della denatalità nella nostra regione – Secondo i dati Istat, attualmente l’Abruzzo è una delle regioni d’Italia a più basso tasso di natalità e, pertanto, la buona politica deve porsi quale obiettivo quello di indagare sul fenomeno, valutarne l’impatto ed ipotizzare gli interventi e i correttivi necessari – “Parlare di natalità maternità e paternità è diventato difficile e, tuttavia, abbiamo scelto di ricollocare i figli, i genitori, le mamme, i papà, in cima all’agenda politica – La natalità e la famiglia sono priorità assolute ed ecco, dunque, l’istanza per l’istituzione di una commissione dedicata a questa tematica in Abruzzo – E’ necessario restituire dignità alla maternità ed alla paternità, e non basta farlo solo attraverso la tutela del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Una piaga per la famiglia è certamente l’incertezza, perché senza garanzie per il futuro difficilmente si è propensi ad accogliere la genitorialità. La natalità deve – conclude Cipoletti – tornare ad essere una priorità almeno pari a quella dell’accoglienza – Bisogna farlo adesso a partire da una commissione speciale, che sono sicuro, questo governo renderà permanente nella prossima consiliatura – viene evidenziato sul sito web. (Red)

