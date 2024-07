Commissione Bilancio, i provvedimenti licenziati

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Nel corso della seduta odierna della Commissione Bilancio sono stati esaminati due provvedimenti relativi a debiti fuori bilancio – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda il PL 4/2024, iniziativa di Giunta regionale DGR n.241/C del 9/5/2024 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell’operatore economico Spray Record Snc” e il PL 5/2024, iniziativa di Giunta regionale, DGR n.242/C del 9/5/2024 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell’operatore economico Il Sole 24 Ore Spa” sono stati ascoltati Gilberto Petrucci, responsabile dell’Ufficio stampa e Programmazione amministrativa della Giunta regionale e Fabrizio Giannangeli, dirigente del Servizio Ragioneria generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, entrambi i provvedimenti sono stati licenziati con parere favorevole della Commissione grazie ai voti della maggioranza con la contrarietà dell’opposizione – si apprende dalla nota stampa. Rinviato alla prossima seduta l’esame del PL 11/2024, iniziativa di Giunta regionale, DGR n.309/C del 4/6/2024 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa – si apprende dal portale web ufficiale. Pagamento in favore di Agenzia delle Entrate riscossione per pignoramento di credito verso terzi”.

