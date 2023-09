Commissione Bilancio: ok Pdl su Comunità Montane

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– La Commissione bilancio, questa mattina, ha chiuso la discussione sul progetto di legge, “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”, e col parere favorevole a maggioranza dei commissari il testo passa all’approvazione del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Il provvedimento ha ottenuto l’ok della maggioranza e del consigliere regionale di opposizione, Americo Di Benedetto – recita il testo pubblicato online. Astenuti al voto i consiglieri PD e Cinquestelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il disegno di legge regionale si intende dare avvio ad un intervento di riordino istituzionale dei territori montani e delle aree interne abruzzesi con un approccio normativo che, a tutela e sviluppo della montagna, disciplina il superamento delle ex Comunità Montane e contempla lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei Comuni montani – precisa la nota online. “E’ il miglior testo possibile che potevamo redigere su questa materia”, ha dichiarato il presidente della Prima Commissione, Fabrizio Montepara, a margine dell’approvazione del provvedimento – La Commissione si è, inoltre, espressa favorevolmente sul rendiconto generale 2022 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Voto favorevole anche sui seguenti debiti fuori bilancio di iniziativa della Giunta regionale: “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’. Pagamento saldo per € 52.443,35”; “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di L’Aquila per € 192.960,66 derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna’”; “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara per € 7.667,58, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato ‘Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara’”.

