Commissione territorio: inizia esame Piano PNALM

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Inizia in Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture” la discussione sul Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Sono stati ascoltati questo pomeriggio il presidente Cannata e il direttore Sommarone, che hanno illustrato i punti salienti del nuovo Piano e lo stato dell’iter di approvazione che lo stesso documento sta compiendo nelle altre due Regioni coinvolte – Il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo, ha riaperto i termini delle audizioni, riconvocando le associazioni che erano state già invitate per questa seduta e allargando l’ascolto ai Comuni ed altri soggetti che fossero interessati ad intervenire – La Commissione ha, inoltre, ospitato sindacati e funzionari regionali competenti per fare chiarezza sulle problematiche relative alla riduzione dell’orario di apertura delle biglietterie Trenitalia – Sempre in tema di trasporti è stato ascoltato l’Amministratore Unico di Sangritana S.p.A. in merito alle azioni intraprese o da intraprendere rispetto alla dismissione del ramo di azienda Agenzia Viaggi – Noleggio Pullman da GT. È iniziato, infine, l’esame del progetto di legge “Istituzione della Riserva naturale regionale ‘Lago di Bomba’”, con illustrazione del testo da parte del consigliere Alessio Monaco, primo firmatario del provvedimento – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente Di Matteo ha disposto l’apertura delle audizioni con scadenza per l’invio delle convocazioni al 31 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Stesso termine fissato per il progetto di legge del consigliere Massimo Verrecchia, “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilitati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it