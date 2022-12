Commissioni:parere positivo su bilancio previsione

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 29 dicembre – Le Commissioni consiliari in seduta congiunta hanno espresso a maggioranza parere favorevole al “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo”. I gruppi di opposizione hanno votato contro il provvedimento della Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Alle ore 15.00 dovrà essere la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” a dare l’ultimo “si” al documento per poi passare all’esame di merito del “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)”, della “Nota di aggiornamento al DEFR” e della “Legge di stabilità”. In base al calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo il parere della Commissione dovrà arrivare entro le 22.00 di oggi – precisa il comunicato.

