“Comunità coesa, città più sicura” attiva lo sportello gratuito e di supporto psicologico per gli uomini, Basilico: “Estirpare tracce di comportamenti aggressivi e disfunzionali sul nascere”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:La novità è stata lanciata nella giornata di sabato scorso, all’interno del Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano, nella cornice di un evento di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere, realizzato in collaborazione con la Polizia Di Stato – recita il testo pubblicato online. È stato costituito grazie al sostegno del Comune di Avezzano uno sportello gratuito di supporto psicologico, che fa parte del progetto “Comunità coesa, città più sicura” e che sarà gestito da esperti del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà dedicato esclusivamente agli uomini maltrattanti. “Da pochissimo – commenta l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – è trascorsa la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne; su suggerimento del prefetto Di Ruocco, consulente e coordinatore del nostro progetto abbiamo deciso di rivolgere un aiuto concreto e diretto agli uomini che si macchiano di comportamenti aggressivi e oppressivi – Dietro ogni donna maltrattata e umiliata, infatti, c’è una storia familiare fatta di zone d’ombra e una convivenza invivibile, marchiata da mancanze di rispetto – Vogliamo cercare, con il nostro progetto, di arrivare prima, rompendo sul nascere quell’interruttore “difettoso” che poi poi fa esplodere la violenza cieca – viene evidenziato sul sito web. Un percorso psicologico aiuta a disinnescare – si apprende dalla nota stampa. L’amore è libertà: nelle relazioni d’affetto, non ci sono catene, bugie, gabbie o spine che tengano”. Nel pomeriggio di sabato scorso, grazie alla presenza della Polizia di Stato, è stato allestito un punto informativo che ha accolto i visitatori – Sono state illustrate ai cittadini le “spie” dei rapporti non sani – precisa la nota online. “Si tratta di fatti apparentemente episodici, o di atteggiamenti erroneamente ritenuti espressione di amore da parte delle donne – dichiara il prefetto Di Ruocco – che possono, in realtà, essere espressione di mentalità e di personalità caratterizzate dalla violenza”. I reati “spia” sono le minacce, i danneggiamenti o le violazioni di domicilio – riporta testualmente l’articolo online. Queste azioni vanno attentamente monitorate – si apprende dalla nota stampa. “La prevenzione resta sempre l’arma più potente a nostra disposizione – si apprende dalla nota stampa. – spiega Andrea Pelliccione, Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, presente nella giornata di sabato scorso – Ma di cosa è fatta la prevenzione? Di tasselli di puzzle che non possono essere assolutamente smossi o spezzati: formazione, informazione e sensibilizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La violenza di genere ha una fortissima radice socio-culturale: per andare oltre, bisogna rinnovare l’approccio con la società e con la realtà, rendendolo multidisciplinare e multiattoriale”. Hanno dato il loro prezioso contributo alla giornata di sensibilizzazione di sabato scorso, gli agenti del Commissariato di Avezzano, coordinati dal vicequestore Roberto Malvestuto – riporta testualmente l’articolo online. Ha partecipato anche il consigliere comunale Maurizio Seritti. Il servizio di supporto psicologico e di ascolto attivo è rivolto a tutti coloro che capiscono di avere problemi a relazionarsi con gli altri e a gestire la rabbia o che sentono di avere relazioni o comportamenti violenti – aggiunge la nota pubblicata. Prima che sia troppo tardi, possono scrivere a uominimaltrattanti@comune – avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it. Una psicologa sarà pronta a leggere e a rispondere per dare aiuto – aggiunge testualmente l’articolo online. Insieme poi si costruirà, attraverso incontri concordati in ambienti più riservati, il percorso più adatto da intraprendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

