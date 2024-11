Conferenza dell’Amministrazione comunale per Chieti Basket 1974.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 25 novembre 2024 – Per il Chieti Basket 1974 comincia un nuovo percorso, stamane la conferenza stampa dell’Amministrazione che ha affiancato i vertici della società per superare il momento difficile della compagine societaria – viene evidenziato sul sito web. Con il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, i soci e dirigenti della società Filippo D’Ottavio e Antonio Garofalo – recita il testo pubblicato online. “Come Amministrazione abbiamo voluto sostenere il Chieti Basket 1974 in un momento di difficoltà e perché la squadra e la compagine societaria potessero affrontare al meglio un campionato che si presenta importante e difficile – Il team sta dimostrando competenza e carattere, bisognava creare una sinergia in grado di portare avanti una realtà storica in una fase complessa con scadenze onerose dal punto di vista economico, perché gli appuntamenti della gestione ordinaria, alla lega, tasse gare, trasferte vanno onorate e anche da quello emozionale, perché il Chieti Basket ha una lunga storia in città e sul territorio e ha fatto appassionare con la sua crescita tante generazioni di teatini – Ci premono diversi ringraziamenti: in primis a Filippo D’Ottavio e Antonio Garofalo che hanno deciso di reiscrivere la squadra e avventurarsi con tenacia al nuovo campionato – recita il testo pubblicato online. Come amministratori e anche come realtà imprenditoriali del territorio ci siamo corciati le maniche e con coraggio, forza e determinazione, ci siamo gettati a capofitto alla ricerca della soluzione del problema, affinché si convogliassero le forze capaci di consentire alla compagine di andare avanti – C’è stata una risposta molto importante all’appello che come istituzione abbiamo fatto e ringraziamo tutte le realtà produttive che si sono messe a disposizione, che ci hanno consentito di rientrare a 360 gradi anche dal punto di vista organizzativo e dirigenziale nell’intento, creando un rinnovato entusiasmo – riporta testualmente l’articolo online. È doveroso ringraziare chi si è fatto avanti, grande o piccola realtà che sia, realtà grazie alle quali ad oggi abbiamo fatto arrivare nelle casse della società 70mila euro, per far sì che la società potesse onorare le scadenze e andare oltre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma sia chiaro: siamo aperti a ogni tipo di iniziativa e realtà imprenditoriale che voglia, disinteressatamente, ma con concretezza e cuore sostenere la pallacanestro teatina: chi vorrà farlo sarà bene accetto, senza preclusioni, ma con la volontà comune di remare verso lo stesso orizzonte – si apprende dalla nota stampa. Non mettiamo veti, come Amministrazione abbiamo il dovere di unire le forze e promuovere l’attività sportiva anche avvicinando le realtà associative della città, rilanciando questa disciplina che per noi è storica e identitaria, attraverso tante iniziative, con il coinvolgimento delle scuole – si apprende dalla nota stampa. Sono felicissimo che si sia deciso di aprire la sede sociale della Chieti Basket nel cuore del centro storico, lungo il corso, per avvicinare la squadra alla città. Perché è una squadra che lo merita, con uno staff tecnico forte e con un ritrovato clima di serenità che può regalarci tante nuove emozioni, non solo in questo, ma anche nei campionati futuri e da protagonista – si legge sul sito web ufficiale. In questa direzione, con i tifosi che svolgono un ruolo essenziale: se ritroviamo calore, voglia ed entusiasmo, così come accaduto in passato con la squadra che ha regalato alla città bellissime stagioni, accadrà anche ora, se remeremo tutti nella stessa direzione il basket sarà ancora protagonista – Dobbiamo tornare a riempire il palazzetto e scrivere un nuovo corso per la nostra squadra, perciò voglio spegnere ogni tipo di polemica che non aiuta né il Chieti Basket, né la città e guardare con rinnovato entusiasmo al futuro – Ringrazio, infine, le realtà imprenditoriali e produttive che con il loro contributo hanno risposto al nostro appello e sono già al lavoro per la squadra e tutti coloro che lo faranno affiancandosi agli sponsor già operativi, quali: Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico srl; Archis srl Gruppo Pantalone; Edilizia Di Cosmo Srl; Dromedian Srl; Ds Elettroimpianti Srl; Laterizi Valpescara Srl; Flli Di Muzio Srl; Giustino Sbraccia; D’Arcangelo Assicurazioni Srl; Rapino Ambiente Srl; Edilpini Srl; Vitale Costruzioni Srl; Caccavale Strade E Ambiente Srl; AFI srl; e a quelli già radunati dalla società, alcuni dei quali storici – La porta è aperta a tutti, l’obiettivo è costruire insieme il rilancio del Chieti Basket”. “Abbiamo lavorato in modo alacre perché il Chieti basket non è solo una società sportiva teatina, ma ne è un pezzo di storia importantissimo della città e come istituzione e tessuto produttivo non potevamo restare fermi, perché ha incarnato i valori dello sport per il passato e lo farà per il futuro – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Grazie a D’Ottavio e Garofalo che hanno consentito alla squadra di proseguire, le difficoltà accompagnano tutti i campionati, perché le società sportive devono far quadrare i conti prima che produrre utili – aggiunge la nota pubblicata. Come Amministrazione abbiamo voluto mettere insieme le energie del territorio, farlo in modo compatto, senza preclusioni e con una visione di prospettiva per riempire il palazzetto con le tante iniziative che Chieti Basket organizzerà. Ci avviciniamo al 2025 e giovedì apriremo con una straordinaria cerimonia l’anno di Chieti Città europea dello sport 2025, era una priorità rimettere in auge il Chieti Basket anche in vista di ciò. Quando si gioca insieme si vince, il coinvolgimento dei giovani sarà vitale, perché abbiamo in mente di rendere interpreti tutte le realtà sportive cittadine negli eventi che nasceranno, quello che va ricostruito va reso fruibile al massimo, sapendo che la società ha fatto tantissimo sotto il profilo tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi Chieti Basket è una squadra straordinaria, dal profilo umano elevatissimo, a partire dal coach, un attaccamento ai colori da parte dei ragazzi che colpisce e che non è cosa scontata in un tempo in cui lo sport guarda sempre di più agli interessi e meno ai valori: una forza capace di fare un campionato straordinario – recita il testo pubblicato online. Oggi abbi amo fatto uno sforzo grande con tutte le realtà economico del territorio, a partire dalle nostre famiglie e con l’invito a chiunque altra realtà voglia essere di questa partita – Siamo vicini alla chiusura con il main sponsor per dare un futuro ai nostri colori guardando oltre”. “Sono contentissimo di essere qua oggi e in compagnia di persona che ci sono state concretamente vicine – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo momento avevamo bisogno di concretezza e devo dire che l’abbiamo trovata nell’Amministrazione, che ci sta aiutando moltissimo in questa fase complessa – così Filippo D’Ottavio -. Era preventivabile, perché iniziato quest’avventura avevamo in mente un orizzonte diverso, nel tempo mutato e ci siamo ritrovati da soli a portarlo avanti con tantissimi sacrifici – aggiunge la nota pubblicata. Oggi avevamo bisogno di nuovo supporto, a parte quello economico, anche morale, perché aspettavamo un coinvolgimento migliore della città e dei tifosi, aspettavamo un seguito diverso per come avevamo impostato il discorso: essersi ritrovati da soli, al centro di tantissime polemiche su cui voglio sorvolare per pensare al rilancio e alla ripartenza che ci aspetta, non ci ha fatto piacere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prima cosa da fare è cercare di ricoinvolgere tutti quanti: i tifosi, tutti quelli che vogliono bene a questo sport e farli riavvicinare, perché il nostro è un progetto chiaro, si basa su tre anni di lavoro – recita il testo pubblicato online. Quest’anno dobbiamo assestare la società, l’anno prossimo dovremo tornare su e il terzo anno riportare la squadra nella serie A. Oggi ho un po’ di fiducia in più, abbiamo impostato una squadra eccezionale, ragazzi giovanissimi, vogliosi di realizzarsi, che si stanno dedicando in modo totale allo scopo – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno superato problemi logistici e nessuno ha mai creato un problema, abbiamo messo in piedi uno staff tecnico di prim’ordine con persone di valore e con Nino Marzoli che fortemente ho voluto e che ringrazio per quello che sta facendo e per come si è integrato nel settore tecnico – riporta testualmente l’articolo online. I risultati si stanno vedendo perché eravamo certi di aver costruito qualcosa di importante e di valido – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie all’aiuto ricevuto stiamo uscendo dal periodo critico, vogliamo portare avanti un discorso concreto per il futuro: stateci vicino, evitiamo le polemiche, siamo disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Siamo a disposizione anche di altre realtà sportive, alla costruzione di un’unione di tutte le realtà sportive cittadine, ma in modo concreto, manifesto e condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo faremo diventando più visibili, facendo scendere la squadra in mezzo alla gente con una sede sul corso principale della città e con iniziative importanti che coinvolgeranno territorio e le scuole, sperando che questo aiuto ci possa accompagnare in un triennio che durante il quale costruiremo il futuro della nostra squadra”. “Aprire una sede in centro serve a creare una vera sinergia con la città e con il mondo imprenditoriale, con tutti coloro che vogliono esserci vicini creando non solo il brand sulla maglia, ma delle iniziative che portino in alto lo sport – conclude Antonio Garofalo – . Accadrà esattamente come stiamo facendo con il settore giovanile, dobbiamo e vogliamo partire dal coinvolgimento dei ragazzi – precisa il comunicato. Continuare il nostro percorso con un nuovo amore per lo sport e per il territorio che ci accoglie ogni giorno e con la volontà di continuare con una disciplina meravigliosa che a Chieti ha una storia bellissima e avrà un futuro glorioso”.

