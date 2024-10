Consiglio Ministri valida Rendiconto 2023 e Assestamento bilancio preventivo 24-26

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila – Il Consiglio dei Ministri valida la legittimità di due testi normativi, licenziati dal Consiglio regionale nei mesi di agosto e settembre, dedicati alla finanza regionale – In particolare, il CdM ha accolto la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e ritenuto di non impugnare la legge regionale n. 14/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio 2023 e modifica alla l.r.9/2000″ e la l.r. 15/2024 “Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni”. “Quest’ultima norma, oltre alla ordinaria materia contabile, contiene importanti interventi in materia sanitaria, sociale e culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – tiene a sottolineare il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – Tra i principali ricordiamo il sostegno alle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o la legge sul caregiver familiare – si apprende dalla nota stampa. E ancora risorse a favore dell’attività degli allevatori regionali – precisa la nota online. La legge 15/2024, inoltre, destina i fondi utili a supportare gli eventi del Giubileo 2025″.

