Consiglio Regionale d’Abruzzo. A Melbourne per inaugurare la fontana abruzzese

– Melbourne, 21 marzo – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, con i suoi rappresentanti istituzionali all’interno del Cram (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), i consiglieri Roberto Santangelo e Sabrina Bocchino, inaugurerà il prossimo 25 marzo, la fontana monumentale donata alla comunità abruzzese di Melbourne – si apprende dalla nota stampa. Sarà l’evento centrale del viaggio istituzionale che da oggi 21 marzo al 26, vedrà impegnata la delegazione abruzzese, composta dai vertici del Consiglio regionale, dal direttore dell’Accademia delle belle arti dell’Aquila, Rinaldo Tordera, ente progettista ed esecutore materiale della fontana e dallo scultore Stefano Donatello, ex studente Abaq. La visita avrà lo scopo di rafforzare il legame identitario ed economico con gli “abruzzesi di Melbourne”, che si raccolgono nel “Casa d’Abruzzo Club”, un’associazione che da più di quarant’anni mantiene vive tradizioni, cultura e orgoglio di appartenenza alla terra d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. A poche settimane dal terremoto dell’Aquila, il club australiano attivò una straordinaria campagna di solidarietà che permise, grazie al coinvolgimento di tutte le comunità italiane in Australia, di raccogliere circa 3 milioni di euro a sostegno della popolazione aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. Il club gestisce una struttura di circa 8 ettari con spazi per lo sport, la cultura, l’intrattenimento e la ristorazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La fontana, lunga 17 metri per 5 di larghezza, è costruita in calcestruzzo e pietra bianca della Majella, sarà collocata all’esterno del complesso di “Casa d’Abruzzo”. È decorata con quattro mascheroni in pietra, che raffigurano i territori delle quattro Province abruzzesi, ed è dominata al centro dalla statua in bronzo di una portatrice d’acqua quale simbolo del lavoro dei campi delle genti d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul retro della fontana sono rappresentati i quattro stemmi delle Province eseguiti in pietra dagli studenti della stessa Accademia guidati dal prof. Matteo Ludovico – Durante il viaggio la delegazione abruzzese incontrerà la Console Generale a Melbourne, Hanna Pappalardo, i membri del Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) degli stati federati australiani di Victoria e Tasmania, l’associazione Coasit che offre servizi educativi ed assistenziali alla comunità di italo-australiani e la Camera di commercio italiana a Melbourne – si apprende dalla nota stampa. La visita istituzionale sarà seguita dalle testate locali, con interviste già programmate col maggiore quotidiano australiano in lingua italiana, “Il Globo” e con la radio “Rete Italia”. (ndl)

