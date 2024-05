Consiglio Regionale d’Abruzzo. All’Emiciclo i “PediaDays”: da oggi al 29 maggio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Inizia oggi, all’Emiciclo, la tre giorni di “PediaDays”, l’evento dedicato alla promozione della salute rivolto alla popolazione pediatrica (0-18 anni). Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha condiviso l’obiettivo dell’iniziativa, concedendo al Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (DISCAB) dell’Università degli Studi dell’Aquila, di fruire degli spazi esterni di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. La manifestazione è coordinata dalla Scuola di specializzazione in Pediatria, in collaborazione con il personale dell’UO di Pediatria ed è stata accolta favorevolmente dai pediatri di libera scelta nonché dall’Ufficio scolastico regionale, che si è fatto da tramite con gli istituti scolastici.Il porticato dell’Emiciclo verrà attrezzato con 6 postazioni tematiche, all’interno delle quali, con l’ausilio di materiale informativo, il personale della Scuola di specializzazione in Pediatria e il personale dell’UO di Pediatria affronterà, con i bambini e gli adolescenti che parteciperanno, le seguenti tematiche: alimentazione e stili di vita; igiene del cavo orale; igiene personale; allergie e profilassi ambientale; disturbi del sonno e nuove dipendenze; attività fisica e sportiva; educazione sessuale e bullismo – Le postazioni saranno allestite dalle 9:30 alle 11:30 di lunedì 27 maggio e martedì 28 maggio dalle 9:00 alle 11:00. Martedì 28 maggio, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgeranno, sempre nello spazio antistante Palazzo dell’Emiciclo, attività sportive riservate ai bambini, con la collaborazione del personale del corso di laurea in Scienze motorie UnivAQ. Mercoledì 29 maggio, infine, dalle 15:00 alle 19:00, il piazzale sarà impegnato per l’iniziativa “L’ospedale dei pupazzi”, iniziativa del Segretariato italiano studenti di medicina volta a desinsibilizzare il bambino dalla paura dell’ospedale e del camice bianco, facendolo approcciare all’ambiente ospedaliero attraverso il gioco – All’iniziativa parteciperanno anche gli studenti dell’Associazione italiana studenti di odontoiatria –

