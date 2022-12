Consiglio Regionale d’Abruzzo. Angelosante: “Finanziaria che guarda al futuro”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Il Consiglio regionale ha approvato la legge di bilancio, l’ultimo atto della manovra finanziaria del prossimo triennio – recita il testo pubblicato online. Un bel risultato per il governo del centrodestra, finalmente, non all’insegna dell’’austerity; un documento che ha visione verso il futuro e che contribuirà a dare all’Abruzzo una nuova ripartenza dopo la congiuntura negativa dovuta alla pandemia e alle ricadute della guerra in Ucraina che ci auguriamo termini quanto prima”. Lo scrive in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il Gruppo consiliare di Forza Italia, che aggiunge: “Un bilancio che viene incontro a cittadini, imprese e enti locali, che dimostra la capacità e la qualità amministrativa e che ci permette di dimostrare, con numeri alla mano, l’efficicienza della gestione finanziaria regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La finanziaria, tra gli interventi previsti, destina risorse pari a 14.516.570,67 euro per l’esercizio 2023, ed euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2024 e ad euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2025, per gli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’approvazione del ‘Mille proroghe ‘ abbiamo prorogato: il ‘Piano casa’, sposato al 31 dicembre 2023; la ‘Carta di Servizio’, per il commercio ambulante su aree pubbliche, entrerà in vigore a gennaio 2024. Abbiamo modificato il termine per il recupero ai fini residenziali dei sottotetti per i vani e locali accessori esistenti al al 31 dicembre del 2021; abbiamo introdotto una semplificazione delle procedure per ottenere l’assegno di natalità per quanto concerne la legge n.32/2021 sul contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni montani e abbiamo aumentato il budget – aggiunge e conclude Angelosante – Con i miei colleghi Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio ringraziamo per il lavoro sinergico Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, Marco Marsilio, presidente di Giunta, e gli assessori tutti”. (com/red)

