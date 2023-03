Consiglio Regionale d’Abruzzo. Antimafia, Pettinari: mai abbassare la guardia

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Ringrazio con orgoglio le forze dell’ordine che stanno conducendo senza remore l’azione di contrasto alla criminalità organizzata insediata in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Sono anni che sostengo che la mafia si è infiltrata nel nostro territorio, anche a rischio di essere tacciato allarmista da chi oggi, però, non può più far finta di niente davanti ai fatti portati alla luce dalla Magistratura . Le città densamente popolose, come Pescara, sono più a rischio e quindi non si deve mai abbassare la guardia – viene evidenziato sul sito web. Ma tutto il tessuto economico, maggiormente quello legato alle attività commerciali, è nelle mire di usurai e malviventi – aggiunge la nota pubblicata. Serve una risposta ferma, chiara e decisa dallo Stato – recita il testo pubblicato online. Un compatto e imponente fronte di legalità che contrasti il malaffare e la delinquenza in ogni grado di azione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La storia ci insegna che la mafia prolifera lì dove la presenza dello Stato è meno percepibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ importante, quindi, agire costantemente anche a livello politico – riporta testualmente l’articolo online. Non possiamo demandare solo alle forze dell’ordine il contrasto alla criminalità. In ogni grado istituzionale si deve lavorare con abnegazione per fornire tutti gli strumenti necessari a chi combatte in prima linea: sia chi lo fa sulle strade come le forze dell’ordine, l’esercito e la polizia locale, ma anche chi combatte una battaglia dai tribunali, dalle procure e dagli organi preposti al controllo – riporta testualmente l’articolo online. Resistiamo!” Così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in merito alle ultime notizie sui clan presenti in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it