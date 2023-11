Consiglio Regionale d’Abruzzo. Audizioni in Capigruppo su Polizia Locale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– La Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal presidente Lorenzo Sospiri, si riunirà giovedì 30 novembre, alle ore 12.30, a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, per ascoltare i rappresentati per l’Abruzzo dell’organizzazione sindacale CSA Regioni Autonomie Locali (CSA RAL) che rappresenta i lavoratori del comparto delle Funzioni Locali – precisa il comunicato. L’incontro è stato richiesto per un confronto sulle disposizioni attuative della legge regionale 42/2013 in materia di Polizia Locale –

