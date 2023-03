Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: parere unanime su impianti Passolanciano

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “E’ passato in Commissione Territorio, con voto unanime, il parere sulla delibera di Giunta regionale riguardante l’Intervento sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano – Majeletta” – intervento n. 1: seggiovia ad ammorsamento automatico nel comune di Roccamorice (PE). E’ stato quindi messo un altro importante tassello per la valorizzazione del bacino sciistico Passolanciano-Maielletta che da anni attendeva la realizzazione di queste opere che gli conferiranno maggiore attrattività in termini turistici per il centro sud oltre a dare risposte concrete all’economia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto, che riguarda la realizzazione di nuovi impianti compresi quelli per l’innevamento, consentirà, una volta concluso, di poter allargare l’offerta anche per il periodo primavera-estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ prevista infatti la nascita di un bacino idrico con aree attrezzate anche per i bambini e che sarà utile per l’attività anti incendio – Il progetto comprende anche 3 parcheggi di scambio e stazioni di avvistamento ornitologico – recita il testo pubblicato online. Il parere positivo, espresso oggi all’unanimità, conferma la convinzione della bontà della programmazione e della adeguatezza di questo governo regionale nonostante le poche contrarietà ideologiche espresse da associazioni, senza conoscere il progetto, che in questi mesi hanno espresso posizioni anacronistiche che vanno contro lo sviluppo e il benessere economico del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine, la recente sentenza della Cassazione sugli impianti di Ovindoli pone le basi per il superamento di eventuali pregiudiziali ideologiche”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it