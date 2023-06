Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fucino, Pietrucci: dichiarare lo Stato di Calamità

- Advertisement -

– “Il disastro ambientale che ha colpito la Romagna e poi anche Marche e Toscana, coinvolge drammaticamente anche noi: pur senza la tragicità di vittime e disastri infrastrutturali delle altre regioni, il Fucino è vittima delle conseguenze delle piogge torrenziali che si sono abbattute nei giorni scorsi – precisa la nota online. Il maltempo che non accenna a migliorare ha allagato i campi con conseguenze devastanti: e il paradosso è che quando le temperature si alzano ed esce il sole, il fango che ha invaso le colture tende a consolidarsi: diventa così impossibile liberare i terreni da uno strato solido che “sigilla” la terra impedendo lo scambio dell’ossigeno – riporta testualmente l’articolo online. Il rischio è non solo perdere tutto il raccolto di quest’anno ma rendere sterile il terreno per anni e anni a venire – Una catastrofe naturale, economica e sociale senza precedenti in quello che è stato definito l’Orto d’Italia per la quantità e la qualità delle produzioni agricole – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’unica soluzione urgente e immediata è la richiesta dello Stato di Calamità da parte della Regione Abruzzo – Infatti ai danni produttivi si aggiunge l’emergenza occupazionale per imprese e lavoratori” E’ quanto si legge in una nota sottoscritta dal consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci e dal segretario regionale del partito, Michele Fina – si apprende dal portale web ufficiale. “Sappiamo che la manodopera agricola del Fucino è composta quasi tutta da lavoratori magrebini – continua il comunicato – si tratta di circa 5.000 persone che dall’inizio della stagione hanno prestato la loro opera per qualche ora al giorno, con interruzioni prolungate dal lavoro anche per vari giorni della settimana – Adesso che si trovano privi di opportunità, molti di loro – senza salario per sé e per le loro famiglie – sono costretti a cercare lavoro altrove, in altre regioni o paesi come la Francia dove la loro stessa comunità è presente – si apprende dalla nota stampa. Col rischio che quando dovesse essere nuovamente necessario non ci sarebbe qui da noi e tempestivamente la manodopera sufficiente a riprendere le lavorazioni e la raccolta dei prodotti – Parliamo di lavoratori che già nei mesi scorsi avevano vissuto un pesante disagio economico e sociale per i ritardi, poi risolti, nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione 2021 e che, anche oggi, in molti rivivono attendendo l’erogazione del rimborso del 730 per l’annualità 2021. Centinaia di lavoratori hanno visto ridursi drasticamente le giornate lavorative nei campi e di conseguenza il salario – aggiunge testualmente l’articolo online. Condizione che già oggi comporta danni previdenziali, rischiando di ridurre gli importi sulla indennità di disoccupazione che lavoratrici e lavoratori richiederanno per l’anno in corso”. “Questa vera e propria emergenza occupazionale e salariale può essere affrontata con il sostegno al reddito e alla previdenza attraverso la disoccupazione agricola che lo Stato di Calamità può assicurare – scrivono conlcudento Pietrucci e Fina – L’impegno del sindacato FLAI-CGIL, delle organizzazioni di categorie, delle imprese, dei Sindaci di tutti i Comuni del Fucino deve trovare una sponda immediata nella Regione Abruzzo per ogni utile iniziativa che sostenga i salari e garantisca i livelli occupazionali, interessando anche il Governo centrale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

