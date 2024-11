Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fucino, Verrecchia: conclusi i lavori su ‘Marruviana’ e ‘Cintarella”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Sicurezza e riqualificazione delle strade abruzzesi sono da sempre una priorità del governo regionale guidato da Marco Marsilio e manifesto il mio compiacimento per la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 20 ‘Marruviana’ e della ‘Cintarella”, nel territorio del Fucino – Si tratta di interventi che si rendevano necessari su arterie stradali molto importanti, in particolare sotto il profilo della sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. L’incessante lavoro della Regione Abruzzo e del presidente Marsilio hanno fornito l’input decisivo, soprattutto per il reperimento delle risorse utili, rendendo possibile la realizzazione di tali opere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serietà, concretezza e la costante sinergia tra istituzioni continua a permettere la realizzazione di interventi fondamentali, a beneficio di tutti i territori regionali”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

