Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila-Amatrice, Pietrucci:nessuno fermi l’opera

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La denuncia del sindaco di Montereale sui ritardi nella realizzazione del quinto lotto della SS 260 “Superstrada L’Aquila-Amatrice” getta un’ombra drammatica non solo sui tempi, ma sulla possibilità stessa di realizzare l’opera,visto che parte dei fondi provengono dal PNRR e hanno tempi vincolanti di utilizzo – recita il testo pubblicato online. Lo dico con chiarezza: nessuno si permetta di fermare l’iter dell’opera e nessuno pensi di poter sottrarre risorse all’Alto Aterno – Se solo si affacciasse una ipotesi del genere, troverà un territorio sulle barricate – recita la nota online sul portale web ufficiale. E io – come sempre – sarò in primissima linea, come già ho fatto nel passato, al fianco dei cittadini, dei Sindaci, in contatto continuo coi vertici locali dell’ANAS, impegnato a trovare risorse con la Giunta D’Alfonso per i precedenti lotti di lavori, con sollecitazioni, interrogazioni e iniziative, fino ad uno “sciopero della fame” per sbloccare i troppi ritardi – Dunque si intervenga ad horas per risolvere i dubbi o le obiezioni del Ministero dell’Ambiente e proseguire nell’iter autorizzativo dell’infrastruttura – si apprende dal portale web ufficiale. E si acceleri il più possibile la realizzazione del 3° e 4° lotto già avviati – Infine: non si cerchi ipocritamente di scaricare su Uffici tecnici o su “burocrati ministeriali” gli ostacoli e i ritardi che impone il Ministero dell’Ambiente – C’è una filiera politica di destra – omogenea e strafottente e di cui i nostri amministratori da tempo si vantano – che lega il Governo (la Meloni è stata eletta parlamentare proprio qui) e la Regione – Chi governa si prenda le responsabilità, risolva gli ostacoli e chieda scusa del ritardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Intanto esprimo a Massimiliano Giorgi sindaco di Montereale, a tutti gli amministratori locali e ad Antonio Marasco responsabile abruzzese dell’ANAS la mia solidarietà e il mio massimo sostegno: sono al loro fianco oggi più che mai”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

