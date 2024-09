Consiglio Regionale, il comunicato. Lega Abruzzo al fianco del ministro Salvini

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “Totale solidarietà al ministro Matteo Salvini, per il quale sono stati chiesti 6 anni di carcere nel processo Open Arms. Sei anni per aver difeso l’Italia e gli italiani, per aver combattuto i trafficanti di esseri umani e le organizzazioni criminali – precisa la nota online. Tutto ciò è una follia e rappresenta un precedente pericoloso – A Salvini il nostro pieno sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Resteremo sempre al suo fianco”. Così il gruppo regionale della Lega, i consiglieri Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti e l’assessore Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

