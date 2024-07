Consiglio Regionale, il comunicato. Legge editoria: D’Amico replica a Verrecchia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Le parole del Capogruppo di FDI sono la prova che in Abruzzo sia necessaria, e a questo punto urgente, una legge sull’editoria – viene evidenziato sul sito web. Pensare di far passare un emendamento inserito in una delle tante omnibus a firma centrodestra, che non rende merito in alcun modo a ciò che è emerso nel corso degli Stati Generali, come legge sull’editoria è una mancanza di rispetto per l’intero settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se qualche consigliere di centrodestra fosse venuto ad ascoltare in prima persona gli interventi degli Stati Generali si sarebbe reso conto di quanto la precisazione odierna sia stata fuori luogo e inutile – Ribadisco l’impegno del Patto per l’Abruzzo di dotare la Regione di una legge efficace sull’editoria, che tuteli i professionisti, la libertà di informazione e le realtà imprenditoriali locali”, così il capogruppo di opposizione Luciano D’Amico, in replica alle dichiarazioni del Capogruppo FDI. (com/red)

